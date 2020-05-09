إصابة خطيرة بخزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة في ليبيا

وقالت الشركة بحسب موقع "بوابة الوسيط" "جاري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء، حتى يتمكن فريق الأزمة بإدارة الأمن والسلامة فيها من حصر وتقييم الأضرار".

ونوهت الشركة لضرورة الابتعاد عن منشآتها الحيوية التي تمثل "مقدرات الشعب الليبي".

من جهته أعلن المتحدث العسكري لعملية "بركان الغضب" بحسب نفس المصدر "تعرض أحياء سكنية في محيط مطار معيتقية ومنطقة باب غشير في العاصمة طرابلس لقصف صاروخي".