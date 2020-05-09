إغلاق محكمة مصرية لظهور حالة إصابة بكورونا

قرر وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، إغلاق إحدى المحاكم بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد موقع "مصراوي" بأن الوزير قلل إغلاق محكمة مدينة نصر الجزئية لمدة 14 يوما لتعقيمها، بحسب بيان لوزارة العدل.

وأوضحت الوزارة أن سبب الإغلاق هو ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا داخل مبنى المحكمة، مشيرة إلى نقل جميع الجلسات التي كانت تعقد بها لمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

في سياق متصل، قالت مديرة إدارة المعامل المركزية في وزارة الصحة والسكان المصرية، إن المعامل تجري يوميا نحو 4 آلاف تحليل خاص للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت الدكتورة نانسي الجندي في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية، إلى أن معامل الوزارة في كل أنحاء جمهورية مصر العربية تجري 4 آلاف تحليل PCR المخصص للكشف عن كورونا.

وأوضحت أنه من إجمالي نتائج هذه التحاليل يكون عدد الإصابات اليومي، الذي تعلن عنه الوزارة في بيانها اليومي.

وتابعت الجندي قائلة: "الوزارة أجرت حاليا أكثر من 100 ألف تحليل (PCR ) منذ بداية فيروس كورونا المستجد في مصر".

ولفتت إلى أنه تم التوسع في عمل المعامل المركزية، حيث بات هناك 30 معملا على مستوى الجمهورية يتلقى المسحات من الحالات المشتبه في إصابتها من جمع مستشفيات الحميات والصدر، إلى جانب التحاليل الخاصة بالمصابين في مستشفيات العزل، والذين تجرى لهم التحاليل بشكل دوري كل 48 ساعة".

وقالت المسؤولة المصرية إن وزارة الصحة لم تكتف فقط بزيادة عدد المعامل، بل تم زيادة سعة المعامل، لإجراء أكبر عدد يومي من التحاليل، إلي جانب عملها لمدة 24 ساعة يوميا، بجميع المحافظات.