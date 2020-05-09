قريبا في مصر... علاج لكورونا يصل سعره إلى 70 ألف جنيه

صرح علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بأنه سيتم قريبا توفير علاج ضد وباء كورونا في مصر.

جاءت تصريحات حشيش في حوار أدلى به لموقع "مصراوي"، كشف فيه عن توفير عدد من عبوات دواء "ريمديسيفير" في مصر قريبا؛ وذلك لاستخدامه في التجارب الإكلينيكية لعلاجات مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس "كورونا المستجد".

كانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد أفادت بأن تكلفة دواء ريمديسيفير، وهو الدواء الوحيد الذي ثبت أنه يعمل ضد الفيروس التاجي إلى 4.500 دولار أي أكثر من 70 ألف جنيه مصري، في حال أن ثبتت فاعلية الدواء في إنقاذ حياة المرضى، رغم أن تكلفة إنتاجه يجب ألا تتعدى 10 دولارات بحسب خبراء.

يذكر أن عقار ريمديسيفير هو علاج تجريبي مضاد للفيروسات، طورته شركة الأدوية الأمريكية "Gilead Sciences"، وكان يستخدم في علاج فيروس الإيبولا لكنه فشل.

ولكنه أثبت فعالية ضد مرض السارس، وتمت تجربته سريريا لمرضى كورونا للتأكد من صلاحيته، وسحمت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية الأسبوع باستخدام عقار ريمديسيفير التجريبي لعلاج مصابي فيروس كورونا لمستجد.