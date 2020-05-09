حقيقة فيديو سحل الشرطة لمقيم مصري في السعودية

تداولت مؤخرا بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يزعم قيام السلطات السعودية بسحل مواطن مصري أمام السفارة المصرية بالرياض.

وقال مصدر من الجالية المصرية في السعودية في تصريح لموقع "مصراوي"، إن "ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا فيديو مفبرك من قناة الجزيرة".

وأوضح أن " الشرطة السعودية لا ترتدي بناطيل جينز أو كوتشي في القدم".

وأضاف المصدر أن "القناة فبركت الفيديو وهو غير حقيقي، بعدما نشرت جريدة الرياض السعودية خبر حول إلقاء القبض على مواطن مصري، حرض بعض العالقين في السعودية على إثارة الشغب أمام السفارة المصرية عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا".

وأكد المصدر أن "عملية القبض تمت من محل سكنه وليس من أمام السفارة المصرية، بعد نشر الفيديو".

وأشار إلى أن "المواطن المصري يعمل حلاقا وتأثر عمله بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة بسبب كورونا، وتم القبض عليه وعلى الشخص الذي قام بتصويره".

بدوره، قال أحمد زكي، نائب رئيس الاتحاد العام للجالية المصرية في السعودية، إنهم لم يتمكنوا حتى الآن من معرفة حقيقة الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن سحل أحد المواطنين على أيدي قوات الشرطة السعودية.

وأضاف "خلال ساعات سيتم التحقق من الموضوع".