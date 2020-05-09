السعودية تخفف إجراءات الحظر في بعض أحياء المدينة المنورة

قررت السلطات السعودية، اليوم السبت، رفع الإجراءات الاحترازية المفروضة على أحياء في المدينة المنورة للحد من تفشي وباء "كوفيد 19"؛ وذلك بناء على توصيات الجهات الصحية بالمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه سيتم السماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.

كما يشمل القرار استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية التي سبق الإعلان عنها.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، أن الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس "كورونا"، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.

وأهابت الوزارة بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقا للمصلحة العامة.

وكانت الوزارة قررت، في 29 أبريل/ نيسان الماضي، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

وفرضت السلطات السعودية إجراءات احترازية مشددة في البلاد، وخاصة في مكة والمدينة والمنورة ومحافظة القطيف، وبعض أحياء بمدينة الإحساء؛ وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار الوباء.