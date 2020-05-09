محمد رمضان ينشر صورته مع ملك عربي ويوجه رسالة

وجه الفنان المصري محمد رمضان، رسالة إلى العاهل المغربي، محمد السادس، أعرب خلالها عن تمنياته له "بدوام الصحة والعافية والسعادة".

وقال رمضان، تعليقا على صورة تجمعه مع ملك المغرب نشرها على صفحته على "إنستغرام": "جلالة الملك محمد السادس كل عام وأنت والشعب المغربي بخير، تمنياتي لك من الله بموفور الصحة".

وأضاف رمضان: "كنت أحب المغرب وشعبها بعد معرفة جلالتك وكرم ضيافتك وتواضعك وحبك لبلدي مصر.. أصبحت عاشقا للمغرب ولشعبها".

وتابع: "ملحوظة هذه الصورة قبل أزمة كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعه، تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بينها أجنبيان، بالإضافة إلى 21 وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 503 حالات وفاة.