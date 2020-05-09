الحكومة العراقية تعقد جلستها الأولى برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الأولى، اليوم السبت 9 أيار / مايو الجاري، التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وجاء في نص بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي عقد الجلسة الأولى للمجلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وذكر حساب الكاظمي على "تويتر" أنه بعد موافقة البرلمان على حكومته: "سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) May 6, 2020

وأشار إلى أنه سيعطي الأولوية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي وأودى بحياة أكثر من 100، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الشهور الماضية.

ويقول مسؤولون عراقيون إن الكاظمي شخصية مقبولة لدى كل من الولايات المتحدة وإيران، اللتين تحول الصراع بينهما على النفوذ في العراق إلى مواجهة مفتوحة في العام الماضي.