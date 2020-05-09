القوات المغربية تتسلم مركبات متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية

ووفقا لصحيفة" هسبريس" المغربية، فإن قائد مركز تدريب المنطقة الجنوبية في تفنيت العقيد عبد الرحيم مداح، التقى بملحق الدفاع عن السفارة الأمريكية، العقيد كينيث كجون، لإتمام عملية التسليم، التي تهدف إلى تعزيز قدرة القوات الخاصة المغربية على تنفيذ العمليات الخاصة وعمليات القيادة والسيطرة الداخلية، وذلك بحلول نهاية هذه السنة.

وقال كجون "يمثل هذا التسليم تتويجا لمشروع التعاون الأمني متعدد السنوات مع المغرب" مضيفا أن "العلاقات العسكرية القوية بين بلدينا العظيمين مستمرة في النمو في السنوات المقبلة".

وأشاد السفير الأمريكي ديفيد ت. فيشر بـ"احترافية وانضباط وتفاني القوات المسلحة الملكية المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس والمفتش العام عبد الفتاح لوراق"، مضيفاً: "نحن فخورون بشراكتنا مع المغرب لتطوير قدرات القوات الخاصة المغربية".

وأفاد بلاغ لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بأن "مكتب التعاون الأمني للسفارة الأمريكية وحرس "يوتا" الوطني أقاما علاقة استثنائية مع القوات الخاصة المغربية منذ بدء التدريب عام 2017، من خلال العديد من المناورات السنوية المشتركة في إقليم تفنيت ومناطق أخرى، بفضل منحة قدرها 18 مليون دولار".

وأضافت السفارة في بيان، أن هذا التسليم "يثمن ثلاث سنوات من التعاون الوثيق بين أعضاء وفرق دعم مجموعة القوات الخاصة التاسعة عشرة للحرس الوطني في يوتا، ونظرائها في القوات الخاصة المغربية".