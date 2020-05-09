رئيس الوزراء العراقي يكشف أولويات الحكومة الجديدة

أكد رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن أولويات الحكومة الحالية تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال الكاظمي، خلال أول جلسة لمجلس الوزراء، إن "قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة الى فرصة وأمل".

وأضاف أن "من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات"، مشدداً بالقول "نحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول الى انتخابات نزيهة وعادلة".

© Sputnik / تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في الجلسة، تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها، كما ألزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتعاون مع المفوضية من خلال توفير الإمكانات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية.

وكانت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، أدت اليمين الدستورية الأربعاء الماضي، أمام البرلمان العراقي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية.