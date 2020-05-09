نحن معكم… رسالة من الصين إلى الشعوب العربية

وجه مجموعة من الطلاب الصينيين رسالة إلى الشعوب العربية، أكدوا فيها دعم بلادهم للدول العربية في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين المركزية "سي جي تي إن"، اليوم السبت، مقطع فيديو بعنوان "رسالة إلى أصدقائنا العرب. نحن معكم بكل طاقاتنا وإمكانياتنا حتى الخلاص من هذا الوباء".

وقالت الشبكة: "سواء في كل مدينة بالصين أم في الدول العربية، وجه طلاب قسم اللغة العربية من جامعة بكين في الصين إلى الأصدقاء العرب هذه الرسالة للإعراب عن وقوفهم معهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد".

وتابعت: "رغم بعد المسافات التي تفصل بين الصين والدول العربية، إلا إنهم مؤمنون بقوة الشعبين الصيني والعربي، وواثقين بقدرتها على التغلب على الوباء والانتصار عليه يدا بيد".

وأضافت: "مهما طال الليل فلا بد من أن ينجلي ليأتي الصباح، ومهما كثرت الآلام فلا بد أن يأتي الفرج".

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين فيها إلى نحو 84 ألف إصابة، لكنها استطاعت أن تتغلب عليه في مركز ظهوره بمدينة ووهان، بينما بدأ ينتشر في كل دول العالم، ومن بينها الدول العربية، التي مازالت تبذل جهودا كبيرة لمواجهته.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، 3.9 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 275 ألف حالة وفاة، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.