مع ارتفاع عدد المصابين... السيسي يصدر قانونا جديدا بشأن فيروس "كورونا"

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قانونا، بشأن فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ونشرت الجريدة الرسمية ، قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكان مجلس النواب المصري، وافق على القانون، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى يحددها مجلس الوزراء.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم، تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 514 حالة وفاة.