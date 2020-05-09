فيديو متداول يرصد مشاهد للزحام قبل تنفيذ الحظر الشامل في الكويت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، تظهر طوابير طويلة أمام المخابز والجمعيات التعاونية والأسواق قبيل دخول قرار الحظر الشامل حيز التنفيذ في الكويت.

وشهدت الشوارع والساحات المقابلة للجمعيات ازدحاما عقب إقبال السكان من مواطنين ووافدين لجلب حاجاتهم، دون مراعاة الشروط والإجراءات بشأن قضية التباعد الاجتماعي لتجنب نشر عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

التدافع والازدحام الغير مبرر أمام #الجمعيات_التعاونية والأسواق المركزية قد يجعلنا أمام انتشار مرعب للفايروس أكثر فأكثر ، لذلك لا داعي لكل ما يحدث الأن ولا داعي للخوف والهلع ، الجمعيات ستكون متوفرة وبشكل أمن من خلال حجز مواعيد مسبقة للتسوق ان لاين ، اطمئنوا#حظر_كلي



لولو هايبر pic.twitter.com/pQEYScDcym — سعود الركيبي (@saoud_alrukaibi) May 9, 2020

ودعا وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، في وقت سابق السكان إلى التسوق بشكل عادي وعدم الخوف من نقص المواد الغذائية، مؤكدا أن المخزون الغذائي الاستراتيجي يكفي لأشهر طويلة.

كما أطلقت الوزارة في شهر أبريل/ نيسان الماضي نظاما إلكترونيا لحجز مواعيد التسوق في الجمعيات التعاونية، لتنظيم البيع والحد من التزاحم.

وتخلل التجمعات بعض المشاحنات والمشاجرات وفق ما أظهرته المقاطع المصورة.

من كثر ما حكومتنا متخبطه ووزير الصحة متخبط ووزير التجاره خابط شوفوا اللي قاعد يصير عند #الجمعيات_التعاونيه ..... حتى #حظر_شامل نفس الدول الثانيه موقادرين تطبقونه بالشكل الصحيح pic.twitter.com/w31d62rnya — محسن العصيمي (@AlosaimiMohsen) May 9, 2020

وعبر نشطاء عن استيائهم من مشاهد الازدحام والطوابير الطويلة أمام الجمعيات، لخطورة ذلك على الوضع الصحي واحتمال انتشار الفيروس نتيجة هذه التجمعات.

وأعلن مجلس الوزراء الكویتي، أمس الجمعة، فرض حظر شامل على البلاد، اعتبارا من عصر الأحد المقبل حتى 30 مایو/ أيار لمجابھة فيروس كورونا المستجد.