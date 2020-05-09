وزير الصحة المصرية تعلن حجز أول دفعة من علاج "كورونا"

أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، أن مصر حجزت دفعة من دواء "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت زايد، خلال زيارتها مستشفيات صدر وحميات بالإسكندرية، إن مصر تتابع بروتوكلات العلاج المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنه جرى حجز دفعة أولى من دواء "ريمديسيفير"، الذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزيرة أنه "جاري استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الإعلان عن النتائج أولا بأول".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم، تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 514 حالة وفاة.