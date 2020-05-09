الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في احتجاجات العراق وإطلاق سراح المعتقلين

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما جرى في العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن.

ودعا الكاظمي، خلال كلمة له ، القوات الأمنية والقضاء لإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين، متعهدا بمحاسبة المقصرين وتقديم تعويضات للمتضررين.

وأعلن عن إعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي للخدمة وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب.

كما تعهد رئيس الوزراء العراقي بالعمل على إجراء انتخابات عراقية شفافة، مؤكدا أن حكومته شفافة وليست حكومة غرف مظلمة.

وقال الكاظمي إنه "قرر تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بما يحمي وحدة وسيادة العراق".

وعقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الأولى، اليوم السبت، التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. وجاء في نص بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي عقد الجلسة الأولى للمجلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في الجلسة، تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها، كما ألزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتعاون مع المفوضية من خلال توفير الإمكانات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية.