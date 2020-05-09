وقف العدوان وفك الحصار... أنصار الله تعلن عن لقاء "يمني إيراني" عبر الفيديو

ناقش رئيس الوفد المفاوض في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد عبد السلام، اليوم السبت، مع نائب وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، جهود إحلال السلام في اليمن.

وقال عبد السلام، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "‏أجرينا عصر اليوم لقاء مع نائب وزير الخارجية الإيراني، ناقشنا خلاله المستجدات الإقليمية والمحلية، ومسار النقاشات الجارية مع الأمم المتحدة، واستمعنا منهم للجهود التي يبذلونها لدعم السلام ودعم جهود المبعوث الأممي".

وأكد رئيس وفد "أنصار الله"، في اللقاء عبر الاتصال المرئي عن بعد، "الموقف الثابت بوقف العدوان وفك الحصار".

— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) May 9, 2020

وتتهم دول التحالف العربي بقيادة السعودية طهران بدعم الحوثيين، وخاصة بإمدادهم بصواريخ باليستية، وينفذ التحالف منذ 2015 عملية عسكرية لدعم مساعي حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وخاصة العاصة صنعاء.