"لمدة عشرة أيام"... مصر تحذر من أول موجه شديدة الحرارة هذا الموسم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم السبت، تعرض مصر بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مايو/ أيار الجاري، لموجة حارة تتخطي فيها درجة الحرارة العظمي الـ 40 درجة.

وقال مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، إنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب مناطق الجمهورية، بارد ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن تستمر تلك الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات عن قيمتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام.

وقالت الهيئة إن درجات الحرارة سترتفع بشكل كبيرة وتبدأ موجة حارة من يوم الإثنين وتستمر وترتفع أكثر في يوم الثلاثاء وهو اليوم التالي، وقد تستمر إلى يوم الجمعة المقبلة، كما قدمت هيئة الارصاد، نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الصيفية ابتداءا من يوم الأربعاء المقبل أي في ذروة الموجة الحارة التي تبدأ يوم الاثنين، كما نصحت بارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، أو الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة.