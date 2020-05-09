وسط تساؤلات حول توتر العلاقات بين البلدين... تداول مقطع فيديو لأول لقاء يجمع قادة السعودية وأمريكا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا مصورا لاجتماع الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، فيما يعد أول لقاء يجمع قادة البلدين، وسط تساؤلات حول توتر العلاقات بين البلدين على وقع أزمة النفط الأخيرة.

كان الاجتماع بقناة السويس المصرية، وذلك بعد مؤتمر يالطا عام 1945 بحضور الثلاثة الكبار، وهم: روزفلت وتشرشل وستالين، سافر روزفلت إلى مصر لمقابلة الملك عبدالعزيز آل سعود.

فيديو لإجتماع #الملك_عبدالعزيز والرئيس الأميركي روزفلت وكان هذا اللقاء هو أول لقاء يجمع قادة #السعودية و #أمريكا وكان في عام 1364هـ/1945م.

pic.twitter.com/YnerzSfoqs — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) May 9, 2020

وخلال اللقاء، توصل الملك عبد العزيز وروزفلت لاتفاق عُرف بـ"اتفاق كوينسي" وذلك بأن أن توفر أمريكا الحماية غير المشروطة للمملكة بشكل عام مقابل ضمان السعودية لإمدادات الطاقة التي تستحقها الولايات المتحدة بحسب صحيفة الرياض السعودية.

مرافقي #الملك_عبدالعزيز عام١٩٤٥ في لقاء روزفلت

الشيخ ماجد بن خثيله

الشيخ عبدالرحمن القويز

العميد سعيد جودت

النقيب محمد الذيب

الشيخ سليمان الحمد

الشيخ محمد بن دغيثر

الشيخ سعود بن دغيثر

الشيخ عبدالله التويجري

الشيخ مطلق بن مطلق الجبعاء

الشيخ غصاب المنديل

الشيخ عبدالله بالخير pic.twitter.com/AfWClyYmOh — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) May 8, 2020

يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه سحب الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الجوي "بطاريات باتريوت" من السعودية تساؤلات كثيرة بشأن أسباب هذه الخطوة، ومدى إمكانية أن تكون ضغوطا أمريكية على المملكة، أو نتيجة توتر في العلاقات بين البلدين على وقع أزمة النفط الأخيرة.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية في السعودية نشرت، في يناير/كانون الثاني الماضي مقطع فيديو لعدد من المسؤولين الأمريكيين في السعودية والذين استعرضوا تاريخ العلاقات بين واشنطن والرياض وكيف تطورت العلاقات بين البلدين عبر التاريخ، انطلاقا من توقيع اتفاق كوينسي عام 1945.

تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل 75 عاماً عندما التقى الرئيس فرانكلين #روزفلت بالملك #عبد_العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية #كوينسي في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 م. دعونا نرى كيف بدأ اللقاء. #معاً_في2020🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/DV9a0z90yc — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) January 20, 2020

وقالت السفارة الأمريكية "تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل 75 عاماً عندما التقى الرئيس فرانكلين روزفلت بالملك عبد العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 دعونا نرى كيف بدا اللقاء".