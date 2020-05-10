"أنصار الله": إغلاق 80 طريقا فرعيا كانت تستخدم لتهريب الأشخاص

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، إغلاقها 80 طريقا كانت تستخدم في تهريب الأشخاص إلى مناطق سيطرتها.

القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، برئاسة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء، عبدالعزيز بن حبتور، خصص لمناقشة مستجدات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تسجيل حالتي "وفاة وإصابة" بالفيروس، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة، إن "وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة لمكافحة تهريب الأشخاص من المنافذ نجحت في السيطرة على جميع مسارات التهريب، وإغلاق ثمانين طريقاً فرعيا كانت تستخدم من قبل المهربين".

وناشدت "المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإدراك أن حياتهم قد تكون معرضة لمخاطر عالية في ظل تسجيل وجود كورونا في العاصمة صنعاء عبر الحالتين اللتين ثبت إصابتها بهذا الوباء".

وأكدت أن "البقاء في المنازل بات ضرورة بل واجباً على جميع المواطنين لضمان سلامتهم وأسرهم وكذا المجتمع حتى يتم التأكد من عدم إصابة المخالطين للحالتين بهذا الفيروس".

ووفقاً لوكالة "سبأ"، اتخذت اللجنة، "عدداً من القرارات المعززة لجهود القطاع الصحي ومختلف العمليات الاحترازية المرتبطة بمواجهة جائحة فيروس كورونا، بأبعادها المؤسسية الرسمية على المستويين المركزي والمحلي".ش