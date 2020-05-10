طارق صالح يعلق على إرسال الإمارات 5 طائرات مساعدات إلى عدن

أشاد عضو قيادة القوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، اليوم السبت، بالدور الإنساني لدولة الإمارات في مواجهة وباء "كوفيد 19".

وقال صالح في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "دولة الإمارات العربية الشقيقة بقيادتها الرشيدة دائما سباقة في المواقف البطولية والإنسانية وهاهم اليوم أول من يرسل الدعم السخي لمواجهة جائحة كورونا في عدن".

دولة الامارات العربية الشقيقة بقيادتها الرشيدة دائما سباقة في المواقف البطوليه والإنسانية وهاهم اليوم اول من يرسل الدعم السخي لمواجهة جائحة كورونا في عدن

#إمارت_الخير pic.twitter.com/tdd8fXWBAw — طارق محمد صالح (@tarikyemen) May 9, 2020

وأرسلت الإمارات إلى العاصمة المؤقتة،عدن، أمس الجمعة، خمس طائرات تحمل 120 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى العاصمة عدن، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء "كورونا" في اليمن، اليوم السبت تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 34 حالة، كما تم تسجيل حالة إصابة بالفيروس في صنعاء.

وذكرت اللجنة على حسابها في "تويتر" أنها سجلت تسع حالات في العاصمة المؤقتة عدن، وحالتين وفاة لمصابين بالفيروس في عدن ولحج، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى سبع حالات.