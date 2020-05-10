مصادر لـ"سبوتنيك": وفاة رئيس المخابرات التابعة لحكومة الوفاق الليبية إثر "سكتة قلبية"

أكد مصدر بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لـ"سبوتنيك"، وفاة رئيس المخابرات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، عبد القادر التهامي، صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى أن "سبب الوفاة سكتة قلبية".

من جانبه، أكد مصدر في عملية "بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق لـ"سبوتنك" الوفاة، لافتا إلى رئيس المخابرات كان "يعانى من مريض بالقلب وتوفى اليوم فى بيته"، في حين لم يصدر- حتى الآن- عن حكومة الوفاق أي تأكيد رسمي للوفاة أو ملابساتها.

وعبد القادر التهامي كان ضابطا في جهاز الأمن الخارجي في حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، ويشغل منصب رئيس المخابرات العامة لحكومة الوفاق الوطني الليبية منذ 2017.

تأتي وفاة التهامي بعد ساعات من توجيه القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، السبت، تحذيرا إلى من وصفتهم بـ "التكفيريين المتطرفين - المليشيات الإجرامية - المرتزقة المقاتلين التكفيريين الأجانب - الغزاة الأتراك" باستغلال عقولهم والتشاور للتفكير في إنقاذ أنفسهم، بحسب منشور عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري.

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.