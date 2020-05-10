مجلس القضاء العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين

وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، المحاكم كافة التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اإنه "سبق وأن تم توجيه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار أن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور شرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس السبت، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما جرى في العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن.

ودعا الكاظمي، خلال كلمة له، القوات الأمنية والقضاء لإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين، متعهدا بمحاسبة المقصرين وتقديم تعويضات للمتضررين.

وخرج عشرات المحتجين العراقيين، ليل أمس السبت، في عدة مدن ومحافظات، منددين بالفساد والفاسدين، وذلك بعد نحو ثلاثة أيام من نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.

وأفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية بأن المحتجين خرجوا في مدن كبيرة بمحافظات الجنوب العراقي وهم يجوبون الشوارع، منددين بما أسموه ببقاء "الفاسدين والسارقين" بالسلطة وعدم محاسبتهم واستمرار تردي الواقع الخدمي والمعيشي في البلاد.