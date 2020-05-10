إعلامي سعودي يطالب بإقامة علاقات مع إسرائيل... فيديو

نشرت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، فيديو لإعلامي سعودي يطالب فيه بإقامة علاقات مع إسرائيل، مطالبا بتغليب العقل على العاطفة.

وقال الكاتب والإعلامي السعودي عبدالحميد الغبين حوار مع شبكة "بي بي سي"، إنه "يجب على السعودية أن ترتب علاقاتها وفق مصالحها".

وأضاف "من ناحية استراتيجية واقتصادية ومن ناحية المستقبل يجب أن تكون لنا علاقات مع إسرائيل"، وأشار إلى أن "السعودية ممكن أن تستفيد من إسرائيل، لأنها دولة متقدمة"، بحسب وصفه.

وتابع "آن الأوان لتغليب العقل على العاطفة".

الكاتب والاعلامي السعودي عبدالحميد الغبين @Abdullhameeds :علينا ان نرتب علاقاتنا وفق مصالحنا .من ناحية استراتيجية واقتصادية ومن ناحية المستقبل يجب أن تكون لنا 🇸🇦 🇮🇱 علاقات مع #إسرائيل، دولة متقدمة ممكن نستفيد منها. آن الأوان لتغليب العقل على العاطفة.pic.twitter.com/xIqTI8oyhi — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 10, 2020

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الغبين بإقامة علاقات مع إسرائيل.

وقال في وقت سابق، إن التحالف الاستراتيجي بين بلاده وإسرائيل بات ضرورة ملحة، بدعوى مواجهتهما لخطر وجودي، والممثل في إيران.

وأضاف: "ولا يوجد غير الرياض وتل أبيب اللذين يمكن لهما تدمير مشروع إيران والقضاء على المعرفة النووية. ونترك القضايا الأخرى بما فيها فلسطين للزمن".

ويشار إلى أن عبد الحميد الغبين، قد أعلن في السادس عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن السلطات السعودية قامت بسحب جنسيته دون أن يعرف الأسباب، مشيرا إلى أنه يحترم القرار ويبقى على السمع والطاعة.