فيديو اعتداء كويتي على وافد بسبب إفطار رمضاني يثير غضب الآلاف... والشرطة تتحرك

أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع في الكويت، حالة من الغضب العارمة، والذي يظهر فيه اعتداء على وافد.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول بصورة واسعة على موقع تويتر قيام متطوع ضمن رجال الأمن، بالاعتداء على وافد يقف في طابور بمنطقة جليب الشيوخ في الكويت، يود الحصول على وجبة إفطار رمضانية مجانية.

تعقيبا على ما تم تداوله على وسائل التواصل



الإعلام الأمني : استدعاء احد المتطوعين ظهر بمقطع فيديو يعتدي على احد المقيمين و إحالته إلى الجهة المختصة pic.twitter.com/XzkFYCyQQK — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 10, 2020

​ويظهر في الفيديو رجل وهو ينهمر بالضرب على رجل آخر أمام أعداد كبيرة من الأشخاص في الكويت الذين يقفون بطوابير، قال مغردون إنها كانت طوابير للحصول على وجبات إفطار رمضانية.

وعقب انتشار الفيديو بصورة واسعة، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانا لتوضح فيه ملابسات تلك الواقعة.

فيديو/ متطوع يعتدي بالضرب على وافد جاء ليتحصل على وجبة إفطار في المهبولة، لكنه هرب جائعا بعدما تعرض للأذى دون ان يحصل على الطعام. pic.twitter.com/8Ynx66s3Pu — نبض الكويت (@AlanbaKuw) May 9, 2020

​وقالت وحدة الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية الكويتية: "تم استدعاء أحد المتطوعين الذي ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي على أحد المقيمين في منطقة جليب الشيوخ".

هل صار من ضمن صلاحيات المتطوعين ضرب الناس (الذين يستحقون الضرب في نظرهم) لضبط النظام مثلا؟

نحتاج توضيح من الجهة المسؤولة..

ونتمنى أن لا يقال أن الفيديو ليس في الكويت!! https://t.co/k8iNPAyfMR — د. ساجد العبدلي (@DrSajed) May 9, 2020

​وأضافت الداخلية الكويتية: "الأجهزة الأمنية المختصة قامت على الفور باستدعاء الشخص، بعد رصد مقطع الفيديو وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق وعمل اللازم بالواقعة".

متطوع يعتدي بالضرب على وافد جاء ليتحصل على وجبة إفطار في الكويت حسبي الله ونعم الوكيل فيه ... pic.twitter.com/nLz2RCh4sg — حمد المزروعي (@uae_3G) May 9, 2020

​وطالب عدد كبير من النشطاء بضرورة محاسبة مرتكب تلك الواقعة التي تسيء إلى الكويتين كلهم حسب قولهم.