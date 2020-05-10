فيديو اعتداء كويتي على وافد بسبب إفطار رمضاني يثير غضب الآلاف... والشرطة تتحرك

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول بصورة واسعة على موقع تويتر قيام متطوع ضمن رجال الأمن، بالاعتداء على وافد يقف في طابور بمنطقة جليب الشيوخ في الكويت، يود الحصول على وجبة إفطار رمضانية مجانية.
تعقيبا على ما تم تداوله على وسائل التواصل
الإعلام الأمني : استدعاء احد المتطوعين ظهر بمقطع فيديو يعتدي على احد المقيمين و إحالته إلى الجهة المختصة pic.twitter.com/XzkFYCyQQK
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 10, 2020
ويظهر في الفيديو رجل وهو ينهمر بالضرب على رجل آخر أمام أعداد كبيرة من الأشخاص في الكويت الذين يقفون بطوابير، قال مغردون إنها كانت طوابير للحصول على وجبات إفطار رمضانية.
وعقب انتشار الفيديو بصورة واسعة، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانا لتوضح فيه ملابسات تلك الواقعة.
فيديو/ متطوع يعتدي بالضرب على وافد جاء ليتحصل على وجبة إفطار في المهبولة، لكنه هرب جائعا بعدما تعرض للأذى دون ان يحصل على الطعام. pic.twitter.com/8Ynx66s3Pu
— نبض الكويت (@AlanbaKuw) May 9, 2020
وقالت وحدة الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية الكويتية: "تم استدعاء أحد المتطوعين الذي ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي على أحد المقيمين في منطقة جليب الشيوخ".
هل صار من ضمن صلاحيات المتطوعين ضرب الناس (الذين يستحقون الضرب في نظرهم) لضبط النظام مثلا؟
نحتاج توضيح من الجهة المسؤولة..
ونتمنى أن لا يقال أن الفيديو ليس في الكويت!! https://t.co/k8iNPAyfMR
— د. ساجد العبدلي (@DrSajed) May 9, 2020
وأضافت الداخلية الكويتية: "الأجهزة الأمنية المختصة قامت على الفور باستدعاء الشخص، بعد رصد مقطع الفيديو وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق وعمل اللازم بالواقعة".
متطوع يعتدي بالضرب على وافد جاء ليتحصل على وجبة إفطار في الكويت حسبي الله ونعم الوكيل فيه ... pic.twitter.com/nLz2RCh4sg
— حمد المزروعي (@uae_3G) May 9, 2020
وطالب عدد كبير من النشطاء بضرورة محاسبة مرتكب تلك الواقعة التي تسيء إلى الكويتين كلهم حسب قولهم.
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