مصريان يغنيان أغنية "النصر" بالعربية... فيديو

نشر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة في صفحته الخاصة على الفيسبوك، أمس السبت، أغنية بمناسة عيد النصر على النازية.

وقام بأداء الأغنية الروسية الخاصة بالنصر الدكتور منير نصر الدين ورمزي نصر الدين بعد ترجمة كلماتها إلى اللغة العربية.

وتتحدث الأغنية الروسية للمغني الروسي المخضرم ​ليف ليشينكو عن أهمية عيد النصر حيث تقول كلماتها:

"يوم النصر، كم كان بعيدا عنا

كيف تضاءلت نار الجمر في الشعلة الخامدة

كانت هناك مسافات وطرق محترقة ومتربة

لقد قرّبنا هذا اليوم قدر استطاعتنا.

يوم النصر هذا

مشبع برائحة البارود

إنه عيد

قد علا الشيب الرأس (حرفيا الأصداغ)

إنه بهجة

بعيون مليئة بالدموع

يوم النصر يوم النصر يوم النصر

أياما ولياليَ عند أفران مارتن

لم يذق فيها وطننا طعم النوم (حرفيا لم يغمض عينيه)

وخضنا أياما ولياليَ معركة عصيبة

وقربنا هذا اليوم قدر استطاعتنا.

مرحبا ، يا أماه ، لم نعد جميعا ...

آه لو كان بإمكاننا الجري على الندى

لقد قطعنا نصف أوروبا ونصف العالم

وقربنا هذا اليوم قدر استطاعتنا"

الجدير بالذكر أن القناة التلفزيونية الروسية الأولى كانت قد أطلقت ماراثون أونلاين لأغنية "يوم النصر" وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية.

يذكر أن أغنية "يوم النصر" للموسيقار السوفيتي، دافيد توخمانوف، أداها المغني ليف ليشينكو لأول مرة عام 1975. ومنذ ذلك الحين تحولت الأغنية إلى أغنية شعبية دارجة.