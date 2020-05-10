الجيش السوري يحبط هجوما لـ"داعش" جنوب إدلب

تصدت وحدات من الجيش السوري لهجوم عنيف بدأه مسلحو تنظيم "حراس الدين" على نقاط عسكرية بريف حماه الشمالي الغربي.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في حماه أن كمائن الجيش السوري تصدت لهجوم نفذه مسلحون ينتمون إلى تنظيم "حراس الدين" الواجهة الحالية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله: إن "المجموعات المسلحة خرقت اتفاق وقف إطلاق النار وهاجمت أحد نقاط الجيش السوري بسهل الغاب شمال غرب حماه الحدودي مع جبل الزاوية جنوب مدينة إدلب حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين".

وأضاف المصدر أن "سلاحا المدفعية والصواريخ في الجيش السوري استهدفا بكثافة مواقع المسلحين وخطوط امدادهم الخلفية في المنطقة".

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى قد تم "استقدام تعزيزات عسكرية إضافية للجيش السوري إلى المنطقة".

يذكر أنه وبالتزامن مع قيام تنظيم جبهة النصرة بتغيير اسمه إلى "جبهة فتح الشام" في عام 2016، تم تشكيل تنظيم "حراس الدين" من مقاتلين متشددين حافظوا على ولائهم لزعيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري.