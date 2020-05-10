جلسة للبرلمان الكويتي لبحث الميزانية وبدائل تمويلية يوم الأربعاء

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن المجلس ينوي عقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة الميزانية العامة للدولة والبدائل التمويلية المتاحة.

وقال الغانم في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن جدول الأعمال يشمل أيضا عرض وزير المالية للوضع المالي للدولة وتأثيرات الأزمة عليه، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف أن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح طلب تأجيل الجلسة إلى ما بعد العيد نظرا لانشغال كثير من الكوادر الحكومية في أزمة كورونا، لكن مكتب مجلس الأمة قرر ”بعد الاستماع لكافة وجهات النظر“ توجيه الدعوة لعقد الجلسة يوم الأربعاء.

كما أعرب رئيس المجلس عن أمله في تلقي ”رد إيجابي“ من رئيس الوزراء بشأن حضور الجلسة.

أمير الكويت يدعو الحكومة لترشيد الإنفاق

وقال أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح،أمس السبت، إن جائحة كورونا هزت اقتصاد العالم والكويت جزء منه.

وأضاف أمير الكويت في كلمة له، "مر علینا شھر رمضان في ظل تطورات انتشار وباء كورونا المستجد وتداعیاته المتسارعة حیث أصبح العالم ونحن يواجه بسببه مشاكل قصوى مما أوجب تظافر جھود المجتمع الدولي بأسره وتكاتف العلماء وذوي الإختصاص ومراكز البحوث الطبیة لإيجاد لقاح ناجح لھذا الوباء".

وأشار إلى أن "ھذه الجائحة تستوجب إستخلاص العبر والعظات منھا".

سمو الأمير: إن كويت الغد تواجه تحدياً كبيراً وغير مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء لا سيما التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات مما سيؤثر سلباً على الملاءة المالية للدولة — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) May 9, 2020

وأوضح أن "الكويت تواجه تحديا كبیرا وغیر مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادها من الھزات الخارجیة الناجمة عن ھذا الوباء لاسیما التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض قیم الأصول والاستثمارات مما سیؤثر سلبا على الوضع المالي للدولة".