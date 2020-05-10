ناطق: مفاوضات العراق مع "التحالف" حول آلية العمل الجديدة تبدأ الشهر المقبل

كشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، أن المفاوضات بين بلاده والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" حول آلية العمل الجديدة للتحالف في البلاد ستنطلق الشهر المقبل.

بغداد - سبوتنيك. وقال الخفاجي، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد "المباحثات عن آلية العمل الجديدة للعمل مع التحالف الدولي (ضد تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ستنطلق في حزيران/يونيو المقبل".

وأضاف "هناك آلية جديدة سيتم العمل بها، حيث سيتم تشكيل لجنة تتولى وضع آليات العمل الجديدة من خلال مباحثات ومن ثم نتائج سيتم الإعلان عنها لاحقا عن طبيعة العمل مع التحالف الدولي"، نافيا عودة التحالف الدولي لممارسة نشاطه بالعراق في الوقت الراهن.

وأعلن مصدر أمني في وقت سابق، أن "التحالف الدولي سيعاود مهام عمله في العراق من خلال الرصد الجوي وتحليل المعلومات وتتبّع تحركات فلول تنظيم داعش بين صحراء الأنبار والمناطق الجبلية في الشمال، فضلا عن الشريط الحدودي العراقي السوري البالغ أكثر من 600 كليومتر".

وأضاف المصدر "المعلومات المتوفرة تفيد بأن التحالف الدولي سيركز على دعم القوات العراقية في الجانب الاستخباري، وتقديم استجابة سريعة بالضربات الجوية ضد مخابئ ومواقع تنظيم داعش".

يذكر أن عمليات التحالف في العراق تراجعت إلى أدنى حد لها، وقبل أيام نفذ ضربة جوية استهدفت معقلا لداعش شمالي العراق، لكنه سيعمل على إعادة التنظيم إلى مستوى لا يشكل به خطرا على المدن المحررة".

ويأتي ذلك مع تسجيل 24 هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابي، بين 15 أبريل/ نيسان الماضي والسادس من مايو/ أيار الحالي، راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.