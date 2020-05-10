مصر... إصدار لائحة تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مساء اليوم الأحد 10 مايو/أيار، لائحة تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية.

وأشار المجلس، وفق ما نقله موقع "مصراوي"، إلى أن تلك اللائحة تضمنت إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية، التي تملك نشاطا داخل جمهورية مصر العربية، ومن بينها مواصل التواصل الاجتماعي، وكذلك إجراءت ترخيص الصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو توزع في مصر، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطا داخل البلاد.

وتضمنت تلك اللائحة على الإجراءات الخاصة بإجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد، وكذلك ترخيص شركات توزيع القنوات الفضائية وشركات إعادة البث وشركات نقل المحتوي والمنصات الفضائية الرقمية والمشفرة وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

وأكد المجلس الأعلى للإعلام أنه بصدور هذه اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المُشرَّع إصدارها.

وأوضح المجلس أنه قام بتشكيل لجنة من الخبراء في مجالات الصحافة، والإعلام، والاتصالات، والقانون، لإعداد اللائحة الصادرة اليوم، وقد عقد المجلس عدة جلسات لسماع المقترحات والاستفسارات مع عدد من الشركات ذات الصلة العاملة في المجالات التي تنظمها هذه اللائحة، حتى تخرج في صورة لائقة داعمة لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.​