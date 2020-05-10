انفجار عبوة شرقي بغداد يصيب مدنيين اثنين

أصيب مدنيين اثنين، اليوم الأحد، فس انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الأمين شرقي بغداد، وذلك بحسب مصدر أمني.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر قوله: "إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة الأمين انفجرت اليوم، ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بين تارة وأخرى انفجار عبوات ناسفة تتسبب في مقتل واصابة مواطنين.

ويأتي ذلك مع تسجيل 24 هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابي، بين 15 أبريل/ نيسان الماضي والسادس من مايو/ أيار الحالي، راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".