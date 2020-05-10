بعد قصف محيط مطار معيتقية... السراج: استهداف المدنيين بالصواريخ دليل ضعف

أدان رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، فايز السراج، إطلاق أكثر من مئة صاروخ، ما أدى إلى سقوط عشرات المدنيين، معتبرا أن ذلك دليل ضعف ويأس.

وقال السراج في بيان نشره موقع قناة "ليبيا الأحرار" إن "هذه الأفعال تمثل مؤشرا على قرب نهاية مشروع حفتر للاستيلاء على الحكم".

وأكد على "عدم اكتراث حكومة الوفاق بالتنديدات الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه" حسب تعبيره.

وأضاف "القصف استهدف أيضا مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، وألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار".

وكانت قوات "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، قد أعلنت، يوم أمس، تعرض أحياء سكنية في محيط مطار معيتقية ومنطقة باب غشير في العاصمة طرابلس لقصف صاروخي.

ومن ناحية أخرى أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إصابة خطيرة بخزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط بمستودع مطار معيتيقة الدولي.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.