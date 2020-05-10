إعلام: اختراق حساب السجون السعودية على تويتر وبث "معلومة خطيرة" عن بن نايف

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحساب قد نشر تغريدة بث خلالها شائعة كاذبة عن أحد الشخصيات الاعتبارية، الأمر الذي أثار جدلاً بين متابعي الحساب على تويتر، قبل أن يتم استعادة الحساب من الاختراق وحذف التغريدة".

اختراق حساب المديرية العامة للسجون على تويتر وبث شائعة كاذبة عن شخصية اعتباريةhttps://t.co/jBoDRoeowr — صحيفة المرصد (@marsdnews24) May 10, 2020

واستغرب الكثير من المتابعين من طريقة التغريدة وتوقيتها، مؤكدين أن الحساب بالفعل تم اختراقه، وأن منفذ الاختراق يريد بث الشائعات وإثارة البلبلة.

كل ما تم إشاعته عن حالة الأمير #محمد_بن_نايف حفظه الله كذب وتزوير يعرفه كل من يحكم عقله ويستخدم مهاراته باقل من دقيقتين



عليكم التركيز في التغريدة المنسوبة ( زورا ) لـلمديرية العامة لـ #السجون

والنظر في فروق التوقيت بين التغريدات ؛ يدل انها ليست صحيحة

إنما مزورة من اكثر من حساب pic.twitter.com/gINL5TIeOF — حمود الشهراني MBS🇸🇦 (@hm_55_33) May 10, 2020

​وكان الحساب المزعوم زعم إصابة ولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف بنوبة قلبية في سجنه، وادعى البيان أنه أول اعتراف رسمي أيضا من الرياض في اعتقال الأمير محمد بن نايف.