الكاظمي يحيل حكومة عادل عبد المهدي إلى التقاعد

قرر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إحالة سلفه عادل عبد المهدي وطاقم حكومته، إلى التقاعد.

ونشرت وسائل الإعلام العراقية الوثائق الحكومية ، وقالت فيها إنه"بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدروته الانتخابية الرابعة، الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قررنا ما يأتي:

أولا - إحالة السادة والسيدات ورئيس أعضاء الحكومة العراقية السابقة المشار اليهم لاحقا الى التقاعد بدءا من تاريخ 2020/5/7.

ثانيا- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر.

وكان مصدر عراقي مطلع أفاد بأن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي موجود في بغداد ولم يغادر إلى فرنسا كما أشيع خلال الساعات الماضية.