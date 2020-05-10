مصر… إعلان موعد استكمال الدفعة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوي العاملة المصرية استكمال صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة المواطنين، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
ذكرت ذلك صفحة الوزارة على "فيسبوك"، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه سيتم استكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين عن الصرف على 3 دفعات، مشيرا إلى أن المنحة تمثل دعم من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال إن ذلك سيبدأ اعتبارا من غدا الاثنين وحتى 14 مايو/ أيار الجاري، من خلال 4000 منفذ لهيئة البريد، و600 مدرسة بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن فروع البنك الزراعي المصري انتهت اليوم الأحد من صرف نفس الدفعة.
وأضاف سعفان: "إجمالي من قام بالصرف من الدفعة الأولى من خلال منافذ البريد، وفروع البنك الزراعي، وعن طريق شركات المحمول والبنكين الأهلي ومصر وصل حتى الآن إلى مليون و300 ألف، و156 مستحقا، وباقي 737 ألفا و168 مستحقا، سيتم الصرف لهم حتى 14 مايو/أيار الجاري من إجمالي المستحقين البالغ 2 مليون، و37 ألفا، و324 مستحقا الذي تم تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك .
ولفت الوزير إلى أن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة، سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري، وأنه سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك.
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