السعودية تعلن استضافة مؤتمر "المانحين لليمن" مطلع الشهر المقبل

أعلنت السعودية عن تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 يوم الثلاثاء 2 حزيران/ يونيو 2020، بمشاركة الأمم المتحدة، وسوف يعقد المؤتمر افتراضيًّا برئاسة السعودية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيت الصورة النهائية لخطة وقف إطلاق النار في اليمن، بعد مناقشات أدت إلى تعديلات عدة على الخطة بهدف الوصول إلى الحل السياسي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

​وكانت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أكدت، اليوم الأحد، أن مزاعم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بترحيل المملكة 800 صومالي إلى اليمن غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي، إن "ما نشرته المليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة (800) شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف لا أساس له من الصحة".

وأضاف المالكي أن "هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن".

وأشار المالكي إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية قامت في شهر أبريل/ نيسان 2020 بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من (8000) شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال".