تسجيل
19:58 GMT10 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    السياحة في مصر

    كيف ستحقق مصر "المعادلة الصعبة" بين عودة السياحة وتزايد الإصابات بكورونا

    amusearte.hypotheses.org
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005101045399042-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F/

    تراهن مصر على إنعاش السياحة الداخلية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، على السياحة والاقتصاد بشكل عام من خلال خطوات تدريجية للتعامل مع الأزمة وحصر النتائج خلال الفترة القادمة قبل التعايش الكامل مع الوباء.

    قال الخبير السياحي المصري ناجي العريان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن معادلة التعايش مع وباء كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، هى معادلة صعبة جدا نظرا لعدم وجود وعي كامل لدى عامة الشعب وعلى مستوى جميع الطبقات بكل أسف.

    وأضاف العريان: "من النادر أن تجد من يرتدون الكمامات في الشارع، رغم أنها تعد خط الدفاع الأول ضد الوباء".
    وتابع: "ليست مع من يسوقون أن الكمامة سعرها مرتفع، فيمكن صناعتها في المنزل من القماش والمناديل لحماية أنفسهم".

    مناظر عامة للمدن العربية - شرم الشيخ، مصر فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
    رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية: عودة السياحة الداخلية خطوة أولية
    وطالب الخبير السياحي بأن تكون هناك حملات توعية أكبر في وسائل الإعلام، مع ضرورة التركيز على الشباب في الشارع حتى يفهم أنه يمكن أن يكون حامل للمرض وينقله للمنزل ويصيب أهله وبشكل خاص كبار السن.

    حملات توعية

    ويرى العريان ضرورة التعايش مع الوباء مع أخذ كل الاحترازات الصحية وزيادة جرعات التوعية، لأن كل الدلائل تشير إلى أنه لن يكون هناك لقاح فعال قبل عام ونصف أو عامين، فمن المستحيل أن تظل اقتصاديات الدول مغلقة طوال تلك الفترة، لنواجه خطر الموت جوعا بدلا من الموت بكورونا.

    نسبة ضئيلة

    أما إيهاب موسى، عضو ائتلاف دعم السياحة المصري فيرى أن عدد المصابين بوباء كورونا المستجد في العالم لا يتجاوز نصف من مئة في المئة من تعداد سكان العالم الذي يتجاوز 7 مليار نسمة، وبالنظر لعدد الوفيات نتيجة الإصابة بالوباء هى نسبة قليلة جدا، واليوم وبعد مرور أكثر من شهرين تفاقمت نسبة البطالة بشكل كبير جدا، الأمر الي يهدد العالم بالمجاعات والحروب التجارية والعسكرية.

    وأضاف موسى لـ"سبوتنيك"، "لا شك أن الوضع الاقتصادي بعد كورونا سيكون مختلف، فسوف تكون هناك دول لديها، وستخرج دول كبرى من السباق اقتصاديا وعسكريا".

    إغلاق كامل

    وقال عضو ائتلاف دعم السياحة: "هناك رؤية مختلفة كان يجب على مصر أن تنفذها، وهو أن نقوم بعملية عزل كامل لمنطقتي جنوب سيناء والبحر الأحمر تزامنا مع قرار عودة إشغالات الفنادق بنسبة الربع، ويتم تطهيرهم تماما من الكورونا ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الحظر الكامل لمدة أسبوعين حتى تصبح نسبة الإصابة صفر، بعد ذلك يتم الدخول بحساب إلى تلك المناطق ويتم الكشف الكامل على كل الداخلين إليهما، وهنا يمكن فتح السياحة الدولية لهاتين المنطقتين بعد شهر من الآن، لأن هاتين المنطقتين يستحوذان على 80 في المئة من السياحة المصرية.

    البحر الأحمر الغردقة
    © Sputnik . Amro Omran
    مصر تترقب عودة السياحة الداخلية بضوابط
    وأشار موسى إلى أن مصر سوف تبدأ منتصف الشهر الجاري في تجربة السياحة الداخلية، ولن تأتي السياحة الخارجية إلا إذا شاهد العالم السياحة الداخلية تسير بأمان وبلا إصابات، حيث أن حركة الطيران الدولية ستعاود نشاطها أول يونيو/ حزيران القادم، لكن لن تكون هناك سياحة خارجية في مصر قبل شهرين من الآن.

     إجراءات احترازية

    وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي إن هناك عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية للفنادق لكي تقوم بإعادة الإشغالات تدريجيا بنسبة 25 في المئة، من بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

    وشدد وزير السياحة على ضرورة التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وعدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق.

    هذا بجانب تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، ومن بين الضوابط كذلك، الاستمرار بشكل دائم بإجراء اختبار سريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

    البحر الأحمر الغردقة
    © Sputnik . Amro Omran
    وزير السياحة المصري يعلن تشغيل الفنادق أمام السياحة الداخلية
    وتضمنت الضوابط أيضا اشتراطات صحية خاصة بالنزلاء، من بينها تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، وتعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة.

    وذلك إلى جانب توفير معقم لليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

    وخلال الاجتماع الحكومي الأسبوع الماضي، أكد وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشغيل الفنادق بحد أقصى 25 في المائة، من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارا من أول يونيو.

    وتعد السياحة المصدر الثالث للدخل القومي في مصر بعد الصادرات غير النفطية التي وصلت إلى 17 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج التي بلغت أكثر من 26 مليار دولار في عام 2019.

    وزادت عائدات قطاع السياحة في مصر بحوالي 28 في المائة وصولا إلى حوالي 12 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 مقارنة بـ 9.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

    وتأثر قطاع السياحة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أجبر السلطات على اتخاذ قرارات بإغلاق المطارات والمطاعم والمراكز التجارية والمتاحف والمواقع الأثرية وفرض حظر التجول الليلي.

    انظر أيضا:

    وزير السياحة المصري يعلن تشغيل الفنادق أمام السياحة الداخلية
    مصر تترقب عودة السياحة الداخلية بضوابط
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, اقتصاد, عودة السياحة, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - مروحيات هجومية مي-28إن (الصياد الليلي) في الذكرى الـ70 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945)
    أفضل صور العرض العسكري لعيد النصر على مدار السنين
    ترامب يحصل على صلاحية بشن ضربة عسكرية ضد إيران
    صلاحية تامة لترامب في استخدام سلطته العسكرية ضد إيران
    أضخم 7 أساطيل حربية في العالم 2020
    أضخم 7 أساطيل حربية في العالم 2020
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك