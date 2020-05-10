قوات تابعة للجيش الوطني الليبي تعلن مقتل "قائد الفيلق الثاني التابع للقوات التركية"

وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها، إن وحدات من "الجيش الوطني" نفذت اليوم الأحد عملية نوعية بمحور عين زارة اسهدفت هنداوي، وحققت العملية النوعية هدفها بنجاح وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني".

وشهدت محاور الاشتباكات في العاصمة الليبية، اليوم، بعض الهدوء النسبي مقارنة بما شهدته أمس السبت، باستثناء صوت المدافع التي ضربت بعض المحاور.

وأوضح الناطق باسم قوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي، أن المحاور لم تشهد أي عمليات عسكرية اليوم، وأن عمليات إطلاق الصواريخ على العاصمة طرابلس أدت إلى مقتل اثنين من المدنيين.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.