مسؤول عراقي: تعيين وزير المالية قائما بأعمال وزير النفط

قال مسؤول بارز بوزارة النفط العراقية، إن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، تم تعيينه قائما بأعمال وزير النفط حتى تعيين وزيرا جديدا في هذا المنصب.

وأضاف المسؤول، لوكالة "رويترز" أن علاوي سوف يحضر إلى مقر وزارة النفط، غدا الاثنين، للقاء كبار المسؤولين بالوزارة، وأنه سوف يترأس الاجتماع الخاص بتسعير النفط.

وتولى وزارة الإعمار والإسكان نازلين محمد، فيما ذهبت حقيبة الصحة إلى حسن محمد عباس.

وصوت البرلمان العراقي، يوم الأربعاء على البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء الملكف مطصفى الكاظمي، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحين وزارة الخارجية والنفط، وفق وكالة"رويترز".

ومنح البرلمان العراقي في جلسته ثقته لوزراء الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الأميرعلاوي، والتخطيط خالد نجم، بينما عادت حقيبة الكهرباء لماجد مهدي علي، وتولى نبيل كاظم عبد الصاحب وزارة التعليم.

ووافق البرلمان العراقي على منح الثقة لناصر حسين بندر لتولي وزارة النقل، وأيضا وافق على تولي عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة.

أما وزارة الصناعة فكانت من نصيب منهل عزيز، فيما ذهبت حقيبة الاتصالات إلى أركان شهاب.

ومنح البرلمان ثقته أيضا لعادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيرا للموارد المائية وحميد مخلف وزيرا للتربية.

ولم يصوت البرلمان على منح الثقة لـ"وزير التجارة نوار نصيف ووزير الثقافة هشام صالح داود، وإسماعيل عبد الرضا اللامي وزيرا للزراعة، وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين، كما لم تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى".