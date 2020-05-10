وكالة: قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بأحد أسواق سوريا

لقي مدني مصرعه وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة في أحد أسواق مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي في سوريا.

وأفادت مصادر محلية من المدينة بأن عبوة ناسفة انفجرت قبل فترة الإفطار في أحد الشوارع وسط مدينة الباب في محيط دوار السنتر، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المكان، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"

وأشارت الوكالة السورية إلى "انتشار مظاهر الفوضى والانفلات الأمني في هذه المناطق، نتيجة الصراعات والاقتتال بين "مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي".

وكانت قناة الإخبارية السورية، نشرت مساء الاثنين الماضي، مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية بريف حلب الشرقي.

وأرفقت "الإخبارية" السورية الفيديو الذي تم نشره عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" بتعليق: "مشاهد خاصة للإخبارية من تصدي وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب".