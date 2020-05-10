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    محكمة مصرية

    النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة المتهم شادي حبشي داخل زنزانته

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    أعلنت النيابة العامة في مصر، عن فحوى تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم المخرج الشاب شادي حبشي، الذي أثبت أن سبب وفاته هو "التسمم بالكحول الميثيلي".

    الفنان الشاب هيثم أحمد ذكي
    © AFP 2020 /
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    وذكر بيان النيابة العامة، أن "المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أفاد أنه بفحص العينات الحشوية المأخوذة من الجثمان عثر على الكحول الميثيلي، وثبت بإجراء الكشف الظاهري على الجثمان عدم وجود أي آثار إصابة ظاهرية حيوية حديثة به تشير إلى تماسك أو تجاذب أو عنف جنائي واقع على المتوفى".

    وأوضح البيان أن "النيابة العامة استكملت التحقيقات بسؤال اثنين آخرين من المحبوسين رفقة المتوفى، حيث شهد أحدهما بإبصاره المتوفى ظهيرة اليوم السابق على وفاته وهو يمزج كمية من الكحول بعبوة للمياه الغازية ليكون لها تأثير مسكرا، وأنه شاركه في شربها، فأصيب بدوره بإعياء مماثل لِمَا أصاب المتوفى وتم نقله على إثره لتلقي العلاج، مؤكدا سلامة الصحة النفسية والبدنية للمتوفى قبل تلك الواقعة".

    وأضاف البيان: "وشهد الثاني بعلمه من المتوفى والشاهد السابق بمزج عبوة المياه الغازية، التي كانت بحوزتهما بالكحول ليكون لها تأثيرا مسكرا، وإبصاره كذلك معهما عبوة كحول فارغة وأخرى ممتلئة".

    وتهيب النيابة العامة بالمواطنين تحري الدقة فيما يتداول بالمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أخبار متعلقة بالتحقيقات التي تجريها، والالتزام بحدود ما قدرت الإعلان عنه من وقائع وإجراءات ببياناتها، التي تصدرها بحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، دحضا لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مؤكدة على تصديها بحسم لمروجي تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة بما نص عليه القانون من إجراءات.

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    الكلمات الدلالية:
    النائب العام المصري, مصر, النيابة العامة
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