أمير قطر يتلقى "رسالة شفوية" من نظيره الكويتي

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، رسالة من نظيره الكويتي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الوكالة القطرية الرسمية للأنباء "قنا" أن "وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح قام بنقل الرسالة، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بقصر البحر مساء الأحد".

وأوضحت الوكالة، أن الرسالة "تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 10, 2020

وتأتي زيارة الوزير الكويتي في ظل استمرار أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981، وفي وقت تعاني فيه المنطقة والعالم أجمع من أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).