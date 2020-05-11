الملك سلمان يصدر قرارا بصرف منحة للمواطنين تقارب ملياري ريال

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، قرارا بصرف منحة تقارب ملياري ريال.

وبحسب بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجه الملك سلمان بصرف مبلغ مليار و850 مليون ريال، كمعونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أنه سيتم توزيع هذه الأموال على مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة .

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بصرف 1850 مليون ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة .#واس pic.twitter.com/4uVtsO86Ss — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 11, 2020

ونوه البيان بأن هذه المعونة تأتي من الملك سلمان من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

كانت المملكة العربية السعودية، فجر اليوم، عن بعض الاجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد البلاد، لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية.

وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءا من الأول من شهر يوليو/تموز.