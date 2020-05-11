ما هي فحوى زيارة السفير السعودي للحريري؟

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الدين الحريري، يوم أمس الأحد سفير السعودية في لبنان وليد البخاري، حيت تطرق الطرفان إلى المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" نقلا عن مصادر خاصة أن السفير السعودي وليد البخاري نقل للحريري رسالة دعم وحرص من المملكة العربية السعودية على استقرار لبنان وازدهاره في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، مشددا على أهمية السعودية في وقوفها إلى جانب لبنان وأهله".

وأكدت المصادر إن "السعودية حريصة على أهمية الحؤول دون ما يثير الفتنة في لبنان عموما وضمن الصف الواحد خصوصا"، واصفةً ما حصل من تحركات في الأيام الماضية في بعض أحياء ​بيروت​، نُسبت إلى انصار بهاء الدين الحريري، بأن "لا قيمة لها ولا أي أهميّة". كذلك نفت المصادر ما تردّد عن برامج سعودية لدعم ​بهاء الحريري​، مشيرةً إلى أنّ "سعد الحريري كان وسيبقى الحليف الأوّل لسعودية".

وتأتي زيارة السفير السعودي وليد البخاري إلى "بيت الوسط" غداة الأحداث التي أثيرت على مدى الأيام الأخيرة حيال مسألة استعداد بهاء الحريري للدخول إلى ساحة المعترك السياسي اللبناني والإطاحة بشقيقه عن كرسي الزعامة الحريرية.