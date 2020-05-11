وصول طائرة إجلاء الرعايا السوريين إلى دمشق قادمة من موسكو.. صور

وصلت صباح اليوم طائرة تابعة للشركة السورية للطيران إلى مطار دمشق الدولي تقل 245 راكباً من السوريين العالقين في الخارج قادمة من مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

وأشارت مديرة صحة دمشق الدكتورة هزار رائف في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إلى أنه تم نقل ركاب الطائرة بباصات خاصة حيث سيتم توزيعهم على مركزي حجر الصحي، موضحة أنه سيتم إبقاؤهم 14 يوماً في الحجر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

​ولفتت الدكتورة رائف إلى أن الهدف من الحجر ضمان سلامة الأفراد وعدم مخالطتهم لأسرهم والمجتمع إلا بعد التأكد من سلامتهم مشيرة إلى أنه فور وصول ركاب الطائرة إلى أرض المطار قام الفريق الطبي بقياس درجات حرارتهم وتسجيل بياناتهم.

ووصلت طائرتان إلى مطار دمشق الدولي السبت الماضي تقلان 393 راكباً من السوريين العالقين في الخارج قادمتين من السودان وسلطنة عمان، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وكانت السورية للطيران بدأت منذ الرابع من الشهر الجاري بتسيير رحلات لإجلاء الرعايا السوريين الراغبين بالعودة من عدد من دول العالم إلى سورية وفق القوائم التي تم تسجيلها عبر وزارة الخارجية والمغتربين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.