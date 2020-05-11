مصر تدرس "قرارا صارما" بشأن كورونا وتوجه تحذيرا أخير... فيديو

قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، مساء أمس الأحد، إن فيروس كورونا معد للغاية وعنيف وشرس على مستوى نقل العدوى، مؤكدا أن هذه الصفات تعد أحد أسباب زيادة أعداد الإصابة.

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" إن "الحل الوقائي لتجنب العدوى والقضاء على كابوس كورونا هو الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وذكر أن زيادة إصابات فيروس كورونا متوقعة، وأنه يجب على المواطنين التباعد ومنع التجمعات وإلزام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالبقاء في المنازل وعدم الخروج.

وأكد مستشار الرئيس المصري أن الدولة قد "تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة تفشي كورونا، وأن الدولة تدرس اتخاذ هذه الإجراءات للحد من الحركة لحماية المواطن والدولة والاقتصاد".

وأوضح أن "صحة الإنسان هي الأولوية التي تحرص الدولة على مراعاتها"، مشيرا إلى أن "الدولة قد تضطر إلى فرض الحظر الشامل للوقوف أمام تفشي الوباء، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في كافة تصريحاته طوال الفترة الماضية بعد كل اجتماع له على إمكانية اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأحد، تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و 11 حالة وفاة، مشيرة إلى خروج 73 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.