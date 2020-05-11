البرلمان المصري يعلق على اعتداء النائب إلهامي عجينة على أحد الطواقم الطبية

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب المصري، إن المجلس يحترم ويقدر دور الأطقم الطبية وجيش مصر الأبيض خلال الأزمة التي تعيشها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن "النائب إلهامي عجينة ما كان يجب أن يتعامل بأسلوب حاد وغير مناسب مع أطباء مستشفى شربين حتى في حالة وجود جوانب تقصير داخل المستشفى"، لافتا إلى أن "الدور الرقابي هو أحد أهم أدوات أعضاء مجلس النواب وإن هناك فارق بين ممارسة الدور الرقابي وافتعال المشاجرات في المصالح الحكومية".

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب بأن "الرقابة لا تعني تعليق المشانق وإن المشاكل تحل من خلال مد اليد للمساعدة ومواجهة هذه المشاكل"، مشيرا إلى أن "إثبات التقصير في وقت يقوم فيه الأطباء بدور تاريخي لمواجهة فيروس كورونا يكون في إطار من الاحترام ومن خلال مخاطبة المسؤولين".

وكان مجلس نقابة أطباء مصر عبر عن رفضه لما قام به عضو مجلس النواب إلهامي عجينة خلال "اقتحامه مستشفى شربين بصحبة حاشية أحضرها معه لزوم الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظى على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا".