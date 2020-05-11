سليمان فرنجية: أقول للقضاة الخائفين... خلال سنتين ستتغير كل المعادلات

وجاء في التغريدة: "ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود والقضاء سيقرر إذا ما كان سركيس حليس مذنباً.. ولكن هناك معطيات واضحة أكان لناحية الجهة التي فتحته ومن يحقق فيه والقضاة الذين يتابعونه".
ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود والقضاء سيقرر إذا ما كان سركيس حليس مذنباً.. ولكن هناك معطيات واضحة أكان لناحية الجهة التي فتحته ومن يحقق فيه والقضاة الذين يتابعونه
— Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) May 11, 2020
وأضاف: "بعد طرح اسمنا في إطار اتهامات بالتغطية على أحد نخرج في الإعلام لنؤكد أن سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته فهو شخص آدمي ومظلوم.. ويحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا على ما يقوم به البعض بالتنصل من الأشخاص".
بعد طرح اسمنا في إطار اتهامات بالتغطية على أحد نخرج في الإعلام لنؤكد أن سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته فهو شخص آدمي ومظلوم.. ويحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا على ما يقوم به البعض بالتنصل من الأشخاص
— Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) May 11, 2020
وتابع: "في ملف الفيول، 6 وزراء من أصل هم من التيار الوطني الحر. ألا يتحمل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟".
في ملف الفيول، 6 وزراء من أصل هم من التيار الوطني الحر. ألا يتحمل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟
— Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) May 11, 2020
وختم: "أقول للقضاة الخائفين والموعودين بمراكز، خلال سنتين ستتغير كل المعادلات".
أقول للقضاة الخائفين والموعودين بمراكز، خلال سنتين ستتغير كل المعادلات
— Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) May 11, 2020
وأكد فرنجية أنه واجب جميع الفرق السياسية احترام القضاء والامتثال له، مطالبا المحكمة بالتحقيق بشفافية لإظهار المذنب الحقيقي.
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