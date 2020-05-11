سليمان فرنجية: أقول للقضاة الخائفين... خلال سنتين ستتغير كل المعادلات

نشر رئيس تيار المردة النائب اللبناني سليمان فرنجية تغريدة عبر حسابه الشخصي على التويتر، دافع فيها عن مدير عام منشآت النفط في لبنان سركيس حليس، مؤكدا براءته من تهم الفساد الموجهة ضده.

وجاء في التغريدة: "ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود والقضاء سيقرر إذا ما كان سركيس حليس مذنباً.. ولكن هناك معطيات واضحة أكان لناحية الجهة التي فتحته ومن يحقق فيه والقضاة الذين يتابعونه".

ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود والقضاء سيقرر إذا ما كان سركيس حليس مذنباً.. ولكن هناك معطيات واضحة أكان لناحية الجهة التي فتحته ومن يحقق فيه والقضاة الذين يتابعونه — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) May 11, 2020

​وأضاف: "بعد طرح اسمنا في إطار اتهامات بالتغطية على أحد نخرج في الإعلام لنؤكد أن سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته فهو شخص آدمي ومظلوم.. ويحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا على ما يقوم به البعض بالتنصل من الأشخاص".

بعد طرح اسمنا في إطار اتهامات بالتغطية على أحد نخرج في الإعلام لنؤكد أن سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته فهو شخص آدمي ومظلوم.. ويحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا على ما يقوم به البعض بالتنصل من الأشخاص — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) May 11, 2020

​وتابع: "في ملف الفيول، 6 وزراء من أصل هم من التيار الوطني الحر. ألا يتحمل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟".

في ملف الفيول، 6 وزراء من أصل هم من التيار الوطني الحر. ألا يتحمل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟ — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) May 11, 2020

وختم: "أقول للقضاة الخائفين والموعودين بمراكز، خلال سنتين ستتغير كل المعادلات".

أقول للقضاة الخائفين والموعودين بمراكز، خلال سنتين ستتغير كل المعادلات — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) May 11, 2020

​وأكد فرنجية أنه واجب جميع الفرق السياسية احترام القضاء والامتثال له، مطالبا المحكمة بالتحقيق بشفافية لإظهار المذنب الحقيقي.