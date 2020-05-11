قطر تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن عمليات الجيش الليبي في طرابلس

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، بيانا شديد اللهجة ضد عمليات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في طرابلس.

وأعربت الخارجية القطرية، في بيانها، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقصف الجيش الليبي مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، ودعت العالم لوقف ما أسمته "عبث اللواء المتقاعد حفتر بأرواح الليبيين".

وقالت إن "مثل هذا الأفعال غير المسؤولة تعد مؤشرا على عدم اكتراث هذه المليشيات بأرواح المدنيين وحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، كما أنها لم تلق بالا إلى شهر رمضان المبارك وحرمته".

وأضاف البيان "تؤكد دولة قطر أن الوقف الفوري للاعتداء على الأهداف المدنية وعلى مدينة طرابلس والعودة إلى المسار السياسي هما الطريق الأنجع لوقف مأساة الشعب الليبي الشقيق"، مجددت دعوة قطر للمجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي "للاضطلاع بمسؤوليتهم التاريخية وإيقاف قوات اللواء المتقاعد حفتر عن العبث بأرواح الليبيين وإطالة أمد الصراع".

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 10, 2020

​وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.