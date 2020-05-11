تراجع الأسهم السعودية بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدل الغلاء

استهلت أسواق المال في السعودية معاملاتها، اليوم الاثنين، بتراجع المؤشر العام للأسهم بشكل كبيروذلك في أعقاب إعلان الرياض عن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة وذلك في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة.

وانخفض المؤشر نحو 3 بالمائة وسط تراجع جماعي للأسهم، وذلك بحسب موقع "بي بي سي".

وامتدت الخسائر لتشمل سائر الأسواق الرئيسية في الخليج أيضا، حيث هبط مؤشر بورصة دبي بنحو 2.3 بالمئة.

وأعلنت السعودية، اليوم، أنها سترفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، من أجل تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير المالية، محمد الجدعان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 15 بالمئة بدءا من الأول من شهر يوليو/تموز لعام 2020".

واضاف وزير المالية إن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف من الأنشطة الاقتصادية أو تراجعها، بينما زاد الإنفاق نتيجة لضغوط لم تكن في الحسبان على قطاع الرعاية الصحية ومبادرات لدعم الاقتصاد.

وتابع "هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية".

وقال البيان إن الحكومة ألغت بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية أو أرجأتها وخفضت اعتمادات عدد من مبادرات برنامح رؤية 2030 للإصلاح والمشاريع الكبرى بقيمة إجمالية 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).