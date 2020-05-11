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    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، عدن، اليمن 31 أغسطس 2019

    المجلس الانتقالي الجنوبي: الحكومة اليمنية فجرت صراعا جديدا

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
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    أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الاثنين، أن "الحكومة اليمنية فجرت صراعا جديدا من خلال الهجوم الذي شنته صباح اليوم على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بمحافظة أبين، بعد أشهر من الخروقات والاعتداءات دون مبرر".

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، اليمن 10 ديسمبر 2019
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
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    وأكدت الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، في ببان له، التزام المجلس بـ"مبادرة وقف إطلاق النار وفقا للدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة"، كما أكد المجلس "أهمية اتفاق الرياض كوسيلة لعملية سلام طويلة الأمد بقيادة الأمم المتحدة".

    وأشار المجلس إلى تحذيراته المستمرة من "نية قوات الحكومة اليمنية تفجير الوضع عسكريا في أبين، من خلال إرسال قوات جديدة وإدخال عناصر من تنظيم القاعدة وداعش من مأرب والبيضاء والجوف عبر شبوة. وقد تحدثنا عن ذلك بشكل واضح في رسائلنا الموجهة إلى المجتمع الدولي بتاريخ 8 أبريل وتاريخ 16 أبريل، 2020".

    وقال: "اليوم، وكما قلنا سابقا، وبسبب الأجندات السياسية المتضاربة للحكومة اليمنية وإخفاقاتها في جميع الملفات، فقد فجرت صراعا جديدا، من خلال الهجوم الذي شنته صباح ‪اليوم"، لافتا إلى تحلي المجلس الانتقالي الجنوبي بـ"الصبر طيلة الفترة السابقة، وتجنبنا الرد على كافة الخروقات احتراما للاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية، على الرغم من أن الحكومة اليمنية لم تحترم أيا من بنود هذا الاتفاق".

    وبين أن "الفترة السابقة أثبتت أن الحكومة اليمنية لا تحترم الالتزامات والمواثيق ولا تبحث عن أي سلام في بلادنا، ولا تقيم أي اعتبار لحرمة شهر رمضان المبارك، ولا تقدر أي مخاطر ناتجة عن خطورة انتشار جائحة كورونا المستجد في العاصمة عدن"، مؤكدا أن قواته لم يكن أمامها "أي خيار غير الدفاع عن النفس، والأرض والعرض، بعد أن حاولنا بكل السبل تجنب المواجهة في هذا الوقت العصيب".

    وأشار الانتقالي الجنوبي، إلى أن هذا السلوك الذي أسماه بـ"المشبوه وغير المسؤول" يحبط "جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وإحباط الجهود الكبيرة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالتركيز في حربها على التمرد الحوثي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتثبت مجدداً أنها جزء من مشروع زعزعة أمن واستقرار المنطقة"، مجددا تأكيده على أهمية اتفاق الرياض والدور المحوري للمملكة العربية السعودية كقائد للتحالف العربي.

    وتشهد محافظة أبين مواجهات عنيفة اليوم الاثنين، بين القوات الحكومية والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، تبادل الطرفان فيها القصف المدفعي لساعات واستخدام الآليات الثقيلة، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى من الطرفين، طبقا لمصادر ميدانية.

     

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    الكلمات الدلالية:
    عدن, الحكومة اليمنية, الانتقالي الجنوبي, اليمن
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