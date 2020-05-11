الكاظمي لروحاني: لن ننسى أبدا دعم إيران خاصة في الحرب ضد "داعش"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، على ضرورة التعاون المشترك مع العراق من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن طهران "كما السابق" ستقف مع الشعب والحكومة في العراق.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، بحسب بيان نشره موقع الرئاسة الإيرانية:

"نشدد على ضرورة التعاون المشترك لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة،" مؤكدا أن "إيران كما السابق ستقف إلى جانب الشعب العراقي والحكومة".

من جانبه أشاد الكاظمي بدور إيران في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي في العراق، وقال "لن ننسى أبدًا دعم إيران كدولة رئيسية في المنطقة في إرساء الأمن والاستقرار في العراق، خاصة في الحرب ضد داعش"، وأضاف "نؤكد على ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وإعادة فتح الحدود البرية، واستئناف التجارة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية".

ومنح مجلس النواب العراقي، خلال جلسة عقدها الخميس الماضي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لتنتهي بذلك حالة من الجمود دامت عدة أشهر، وشارك في التصويت 255 عضوا من أعضاء المجلس المكون من 329 عضوا.

والكاظمي هو ثالث شخص يكلّف بتشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أول رئيس وزراء يستقيل قبل نهاية فترته منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إثر مظاهرات حاشدة للمطالبة بإيجاد فرص عمل وتنحي النخبة الحاكمة في البلاد.